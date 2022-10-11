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Fenerbahçeli Milli futbolcu İsmail Yüksek'i kahvehanede gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın yükselen yıldızı İsmail Yüksek, memleketi İznik'te bir kahvehanede Trabzonspor-Kasımpaşa maçını izledi. Kendisini görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığı genç futbolcu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın yükselen yıldızı İsmail Yüksek, memleketi İznik'te vatandaşlarla birlikte maç izledi. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği futbolcu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçeli Milli futbolcu İsmail Yüksek'i kahvehanede gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

KAHVEHANEDE TRABZONSPOR MAÇINI İZLEDİ

İzinli olduğu zamanlarda sık sık memleketi Bursa'ya gelen İsmail Yüksel, akraba ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor. İznikspor'un yaptığı gece antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İznikli hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yüksek, bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Fenerbahçeli Milli futbolcu İsmail Yüksek'i kahvehanede gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı

İZNİKSPOR'A BAŞARILAR DİLEDİ

Milli futbolcu Yüksel, hafta sonu Yeni Karamanspor maçında İznikspor'a başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Milli Takım Fenerbahçe İznik Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Samet Kayhan:

bir galatasaraylı olarak takdır ettım dogdugu buyudugu yerı unutmamıs

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