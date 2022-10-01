Milli futbolcuların düellosu nefes kesti! Roma, Inter'i deplasmanda devirdi

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Hakan Çalhanoğlu, konuk ekipte ise Zeki Çelik karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Inter ile Roma, İtalya Serie A'nın 8. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

SMALLING GALİBİYETİ GETİRDİ

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Paulo Dybala ve 75. dakikada Chris Smalling kaydetti. Inter'in tek golü ise 30. dakikada Federico Dimarco'dan geldi.

MİLLİ FUTBOLCULAR MAÇA İLK 11'DE BAŞLADI

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı ve 77 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu'nun 63. dakikada frikiğinde top direkte patladı. Roma'da ise bir başka milli futbolcumuz Zeki Çelik maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.