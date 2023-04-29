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Milli futbolcu Enes Ünal'ın yeni hocası Jose Bordalas oldu

Milli futbolcu Enes Ünal'ın yeni hocası Jose Bordalas oldu

Spor Haberleri

Milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği La Liga ekibi Getafe'nin yeni teknik direktörü daha önce 5 sezon görev yapan İspanyol Jose Bordalas oldu.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği La Liga ekibi Getafe'nin yeni teknik direktörü daha önce 5 sezon görev yapan İspanyol Jose Bordalas oldu.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da formasını giydiği İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavilerde kötü gidişat sonrası görevine son verilen Quique Flores Sanchez'in yerine Jose Bordalas getirildi. Getafe'yi 2016-2021 yılları arasında 5 sezon çalıştıran, İspanyol çalıştırıcı Jose Bordalas, çıktığı 212 maçta 1.46 puan ortalaması yakalamıştı.

Maviler, La Liga'da 31. hafta sonunda 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 31 puanla 18. basamakta düşme hattında bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Enes Ünal La Liga Getafe Spor Haberler

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