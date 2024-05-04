Milli eskrimci Enver Yıldırım Güney Kore'de Kılıç Grand Prix'de ön eleme turunu geçti
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Güney Kore'de düzenlenen Kılıç Grand Prix'de ön eleme turunu geçerek ana tabloya yazıldı. Yıldırım, 6 Mayıs'ta Japonya'dan Kenta Tokunan ile karşılaşacak.
Milli eskrimci Enver Yıldırım, Güney Kore'de bugün başlayan Kılıç Grand Prix'de ön eleme turunu geçti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Seul'deki organizasyonda piste çıkan Enver Yıldırım, adını ana tabloya yazdırdı.
Milli eskrimci, 6 Mayıs Pazartesi günü TSİ 03.45'te Japonya'dan Kenta Tokunan ile karşılaşacak.
Grand Prix'de yarın kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, ön eleme turunda mücadele edecek.