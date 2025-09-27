Haberler

Milli Cimnastikçilerimiz Macaristan'da Altın Madalya Kazandı

Milli Cimnastikçilerimiz Macaristan'da Altın Madalya Kazandı
Macaristan'da düzenlenen World Challenge Cup'ta milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, kulplu beygir ve halka aletlerinde altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Szombathely kentinde düzenlenen organizasyonda milli cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak alet finallerinde serilerini sundu.

Ferhat Arıcan, kulplu beygir aletinde elde ettiği 14.000 puanla altın, Mehmet Ayberk Koşak, halka aletinde aldığı 13.900 puanla altın madalya kazandı.

