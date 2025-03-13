Milli Boksörler Yarı Finale Yükseldi

Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar yarı finale çıkarak madalya almayı garantiledi.

Sırbistan'dan organize edilen Dünya Şampiyonası'nda beşinci gün geride kaldı. Milli forma altında mücadele eden Fenerbahçeli boksörlerden 4'ü yarı finale yükseldi. Turnuvanın çeyrek final etabında ringe çıkan 54 kiloda Hatice Akbaş Rus rakibi Karina Tazabekova'yı 4-1, 66 kiloda Busenaz Sürmeneli Slovak boksör Tamara Kubalova'yı 5-0, 81 kiloda Büşra Işıldar Özbek sporcu Sokhiba Ruzmetova'yı 5-0, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu Moğolistanlı Arinzul Chinabat'ı 1. Raundda RSC (Hakem kararıyla) ringin dışına iterek yarı finale uzandı ve madalyayı garantiledi.

Şampiyonanın çeyrek finalinde ringe çıkan 60 kiloda Gizem Özer ise Slovak rakibi Miroslava Jedibekova'ya 4-1, 70 kiloda Sema Çalışkan da Rus sporcu Elena Gapeshina'ya 5-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

Şampiyonada yarı final maçları yapılacak. - İSTANBUL