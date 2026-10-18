Milli boksör Zeliha Özdemir, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın hedefliyor

Boksa 14 yaşında başlayan milli sporcu Zeliha Özdemir, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Boksa 6 yıl önce okuldan eve dönerken önünden geçtiği spor salonuna girerek başlayan 20 yaşındaki Zeliha Özdemir, kısa sürede elde ettiği başarılarla milli takıma yükseldi.

İlk katıldığı Türkiye şampiyonasında altın madalya kazanan Zeliha'nın kariyerinde iki Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2022 yılında Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda, 2023 yılında Dünya Şampiyonası'nda aldığı ikincilikler ve 2024 yılında Gençler Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü bulunuyor.

Mersin Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan milli sporcu, 80 kiloda mücadele ediyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla birlikte çalışmalarını sürdüren milli boksör, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek için yumruklarını sallıyor.

"İyi ki boksa başlamışım"

Milli boksör Zeliha Özdemir, AA muhabirine, boksa başlamasının tesadüfen gerçekleştiğini söyledi.

Küçük yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgi duyduğunu belirten Zeliha, "Bir gün arkadaşımla okuldan dönerken boks salonunun önünden geçiyorduk. Zaten boksa ve dövüş sporlarına hevesim vardı. Babama da sürekli başlamak istediğimi söylüyordum ancak araya pandemi girdiği için başlayamadım. Salonun önünden geçerken arkadaşıma, 'Sence sorsam mı, sormasam mı?' dedim. O da bana, 'Git sor, ne kaybedersin?' dedi. Böylelikle boksa başladım. İyi ki başlamışım." dedi.

Boksa başladıktan sonra kısa sürede başarı elde ettiğini anlatan Zeliha, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

"Hedefimiz takım olarak Avrupa şampiyonu olmak"

Avrupa şampiyonası hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüklerine işaret eden Zeliha, milli takımda güzel bir çalışma ortamı bulunduğunu vurguladı.

Şampiyonadan altın madalyayla dönmek istediğinin altını çizen Zeliha, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Hocalarımızla çok iyi çalışıyoruz. Hedefimiz takım olarak Avrupa şampiyonu olmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve şampiyonadan altın madalyayla dönmek istiyorum. Heyecanlıyım. Bizim için buralara gelmek büyük bir başarı." diye konuştu.

"Başarılı kadın boksörler bize örnek oluyor"

Milli takımda elde edilen uluslararası başarıların kendilerini motive ettiğini dile getiren Zeliha, özellikle kadın boksörlerin kazandığı madalyaların genç sporcular için önemli olduğunu belirtti.

Başarılı sporcuların kendilerine yol gösterdiğini anlatan Zeliha, "Onlar bizim önümüzü açtı. Biz de onların yolundan gitmek istiyoruz. Bu sene Busenaz Sürmeneli ile ben de dövüştüm. Çok güzel bir maç oldu. Busenaz ablayı ve büyükler takımındaki sporcuları Avrupa şampiyonasından altın madalyalarla dönerken görmek bizi çok heveslendiriyor. Büyük gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA