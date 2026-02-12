Haberler

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu'ndan Seyda Keser için başsağlığı mesajı

Güncelleme:
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, 35 yaşında hayatını kaybeden milli boksör Seyda Keser için başsağlığı mesajı yayımladı. Hekimoğlu, Keser'in vefatını üzüntüyle karşıladı ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Hekimoğlu, mesajında milli sporcu Seyda Keser'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve boks camiamıza başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Fenerbahçe Kulübünün de formasını giyen 1990 doğumlu Seyda Keser, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu yaşamıştı. Milli boksör, en son İstanbulspor adına organizasyonlara katılıyordu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
