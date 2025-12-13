Haberler

Milli bilardocu Berkay Karakurt, Dünya Kupası şampiyonu

Milli bilardocu Berkay Karakurt, Dünya Kupası şampiyonu
Güncelleme:
Mısır'da 7-13 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Berkay Karakurt şampiyon oldu.

  • Milli bilardocu Berkay Karakurt, 3 Bant Dünya Kupası'nın Mısır ayağında şampiyon oldu.
  • Berkay Karakurt, finalde Mısırlı Sameh Sidhom'u 50-46 yendi.
  • Berkay Karakurt, çeyrek finalde İtalyan Marco Zanetti'yi ve yarı finalde Hollandalı Dick Jaspers'ı yendi.

Milli bilardocu Berkay Karakurt, 3 Bant Dünya Kupası'nın Mısır ayağında şampiyonluğa ulaştı.

BERKAY KARAKURT DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU

Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Berkay Karakurt, Şarm el-Şeyh kentindeki organizasyonda çeyrek finalde İtalyan Marco Zanetti, yarı finalde de Hollandalı Dick Jaspers'ı yenerek adını finale yazdırdı. Finalde Mısırlı Sameh Sidhom'u 50-46 yenen milli bilardocu, şampiyon oldu.

UNUTULMAZ BİR BAŞARI

İlk kez Dünya Kupası kürsüsüne çıkan Karakurt, ilk finalinde ilk şampiyonluğunu kazanarak Türk bilardosu adına unutulmaz bir başarıya imza attı.

