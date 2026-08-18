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Milli Badmintoncular Yeni Delhi'de İlk Turda Galip

Milli Badmintoncular Yeni Delhi'de İlk Turda Galip
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası'nda çift kadınlarda milli sporcular Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ve Yasemen Bektaş-Sinem Yıldız, ilk tur maçlarını kazanarak son 32'ye yükseldi. Tek kadınlarda Neslihan Arın ve Özge Bayrak ile karışık çiftlerde Emre Sönmez-Yasemen Bektaş ise ikinci gün mücadele edecek.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen Dünya Büyükler Ferdi Badminton Şampiyonası'nda Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ile Yasemen Bektaş- Sinem Yıldız, çift kadınlar kategorisinde ilk tur maçlarını kazandı.

Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci, Birleşik Arap Emirlikleri'nden rakiplerini 2-0 mağlup ederek turnuvada ilk 32'ye kaldı.

Yasemen Bektaş- Sinem Yıldız çifti de İsveçli rakiplerini 2-1 yenerek adını ilk 32 arasına yazdırdı.

Şampiyonada tek kadınlarda Neslihan Arın ve Özge Bayrak ile karışık çiftlerde Emre Sönmez-Yasemen Bektaş, ikinci gün mücadele edecek.

Milli sporcular ve teknik ekibin şampiyonadaki mücadelesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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