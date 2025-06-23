Milli Badmintoncular, Uluslararası Turnuvalarda Başarı Kazandı

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Türkiye badminton takımı, Çekya ve Sırbistan'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda toplamda 8 madalya kazandı. Çekya'da çift kadınlarda altın madalya elde eden Yasemen Bektaş ve Sinem Yıldız ön plana çıktı.

Milli badmintoncular, Uluslararası Future Serisi'nin Çekya ayağında 1'i altın olmak üzere 4, Uluslararası Novi Sad 17 Yaş Altı Turnuvası'nda ise 1'i altın, 7 madalya kazandı.

Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın Ceske Budejovice kentindeki organizasyona katılan ay-yıldızlı sporculardan Yasemen Bektaş ile Sinem Yıldız, çift kadınlarda şampiyon oldu.

Emre Lale (tek erkekler), Buğra Aktaş ile Emre Sönmez (çift erkekler) ve Yasemen Bektaş ile Emre Sönmez (karışık çiftler) ise gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki 17 yaş altı turnuvasında mücadele eden milli sporcular da 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya aldı.

Irmak Rana Yemişen ile Yağmur Tuana Yemişen, çift kadınlarda podyumun zirvesine çıktı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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