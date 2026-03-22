Milli badmintoncular, Polonya'daki turnuvada 2 madalya elde etti
Uluslararası Polonya Açık Badminton Turnuvası'nda mücadele eden Türk sporcular, toplam 20 bin dolar ödüllü organizasyonda iki bronz madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre Lodz kentinde düzenlenen, toplam 20 bin dolar para ödüllü organizasyon tamamlandı.
Turnuvada mücadele eden Türk badmintonculardan Özge Bayrak Bağcı tek kadınlar, Sinem Yıldız ile Buğra Aktaş de karışık çiftler kategorisinde 3'üncü oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer