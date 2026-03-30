Milli para badmintoncular, İspanya'daki turnuvada 3 madalya aldı

Uluslararası İspanya Para Badminton Turnuvası'nda Türk sporcular, Tuğçe Çelik gümüş, Emine Seçkin ve Elif Dokuzluoğlu ise bronz madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Uluslararası İspanya Para Badminton Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen organizasyona katılan Türk badmintonculardan Tuğçe Çelik, SL4 tek kadınlarda gümüş, Emine Seçkin, WH2 tek kadınlarda bronz, Elif Dokuzluoğlu ise SH6 çift kadınlarda Hint partneri Maisha Patel ile bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
