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Milli badmintoncular Dünya Şampiyonası'na veda etti

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2026 Dünya Badminton Şampiyonası'na katılan milli sporcular, rakiplerine yenilerek elendi.

2026 Dünya Badminton Şampiyonası'na katılan milli sporcular, rakiplerine yenilerek elendi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 7 sporcu temsil etti.

Çift kadınlar kategorisinde yarışan Bengisu Erçetin-Nazlıcan İnci ve Yasemen Bektaş-Sinem Yıldız ikilileri, 2. tura yükseldi. Sonraki turda Bengisu ile Nazlıcan Malezya'dan Pearly Tan-Thinaah Muralitharan (5 numaralı seribaşı), Yasemen ile Sinem de Endonezya'dan Febriana Dwipuji Kusuma-Meilysa Trias Puspitasari (13) çiftine 2-0 yenilerek elendi.

Karışık çiftlerde ilk turdaki rakiplerini geçen Yasemen Bektaş ile Emre Sönmez, Endonezya'dan Nita Violina Marwah-Amri Syahnawi'ye karşı oynadıkları 2. tur maçını 2-0 kaybetti.

Tek kadınlarda korta çıkan Neslihan Arın, Taylandlı Ratchanok Intanon'a (7) 2-0, Özge Bayrak Bağcı ise Japon Nozomi Okuhara'ya (11) 2-1 mağlup olarak turnuvaya ilk turda veda etti.

Kaynak: AA
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