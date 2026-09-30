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Milli atlı okçular Barselona'daki Avrupa Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı

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Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, Barselona'daki organizasyonu 8 madalyayla tamamladı. 13 yaş altı Ömer Kaan Balcı 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olurken, Veysel Batuhan Bay genel klasmanda Avrupa ikincisi oldu.

Milli sporcular, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonada büyüklerde 9 ülkeden 39, yıldızlar kategorisinde ise 5 ülkeden 13 sporcu mücadele etti.

Büyüklerde Veysel Batuhan Bay, av parkurunda (Hunt Track) altın madalya kazandı ve genel klasmanda Avrupa ikincisi oldu.

13 yaş altı kategorisinde yarışan Ömer Kaan Balcı, kule parkuru (Tower 90), Kore parkuru (Raid 234) ve av parkurunda birinci olarak 3 altın madalya kazandı. Ömer Kaan, toplam performansıyla bu kategoride Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Muhammed Cengiz Kılıç ise 15 yaş altında kule parkurunu birinci, Kore parkurunu ikinci, av parkurunu üçüncü sırada tamamladı. Muhammed Cengiz, genel klasmanda Avrupa üçüncüsü oldu.

Gençler kategorisinde mücadele eden Musab İsmail Şahanoğlu da Kore parkurunda birincilik elde etti.

Türkiye, takım kategorisinde de büyüklerde Avrupa dördüncüsü, yıldızlarda ise Avrupa ikincisi oldu.

Kaynak: AA
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