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Milli Atletler İran'da 3 Madalya Kazandı

Milli Atletler İran'da 3 Madalya Kazandı
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İran'da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda milli atletler, erkekler çekiç atma ve disk atma kategorilerinde toplam 3 madalya kazandı. Özkan Baltacı altın, Halil Yılmazer gümüş, Ömer Şahin ise bir başka altın madalya elde etti.

İran'da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası'nda mücadele eden milli atletler, 3 madalya daha kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Meşhed kentindeki organizasyonda erkekler çekiç atmada ilk iki sırayı milli sporcular aldı.

Özkan Baltacı 75,29 metre ile şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, Halil Yılmazer 71,40 metre ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler disk atmada yarışan Ömer Şahin de 57,73 metrelik atışıyla altın madalya elde etti.

Organizasyonda daha önce milli sporcular Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, bronz madalya almıştı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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