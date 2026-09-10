Haberler

Milli aerobik cimnastikçiler, Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'den 9 sporcunun katılacağı Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak.

Türkiye'den 9 sporcunun katılacağı Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası, yarın İspanya'da başlayacak.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Pamplona kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Şampiyonada Türkiye'yi; Ayşe Begüm Onbaşı, Can Derviş, Okay Arsan, Murat Mert Erdiç, Göktürk Balcı, Ömür Günay, Selin Özermiş, Yudum Atan ve İlay Hamarat temsil edecek.

Türkiye'nin organizasyon tarihindeki 2 madalyasını da Ayşe Begüm Onbaşı kazandırdı. 24 yaşındaki Ayşe Begüm, tek kadınlar kategorisinde 2021'de dünya şampiyonu, 2022'de ise dünya 2'ncisi oldu.

Kaynak: AA
Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

Vatandaşa nefes aldıracak mesaj: Cumhurbaşkanı bizi görevlendirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk basın toplantısına gergin başladı! Sesi kesilince yüz ifadesi değişti

Zaten gergindi, daha da gerildi! Sesi kesilince suratı bu hale geldi
Okul kantinlerinde yeni dönem başlıyor! Çok sayıda ürün raflardan kalkacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren uygulama başlıyor

Camp Nou'yu su bastı

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor
Okan Buruk'u hiç böyle görmediniz! Sporting yedek kulübesini tekmeledi

Onu daha önce böyle görmediniz!

Hatay Hassa'da Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden birinin altyapısı başladı

Sınırın sıfır noktasına dev yatırım! 41 yatırımcıya arsa tahsis edildi
Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olmuştu: Ezgi Apartmanı davasında karar bekleniyor

Üç çocuğunu aynı anda kaybeden annenin sözleri yürek dağladı
IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Apple bombayı lansmanda patlattı

IMEI kayıt ücreti tarih mi oluyor? Yeni özellik büyük ses getirecek