Milan Skriniar, PFDK'ya sevk edildi

FERENBAHÇELİ Milan Skriniar, Kocaelispor- Fenerbahçe maçındaki 'hakareti' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarında futbolcunun sevkiyle ilgili olarak şu ifade yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"