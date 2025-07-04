Milan, Samuele Ricci'yi Kadrosuna Kattı

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İtalya Serie A ekibi Milan, Torino'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuele Ricci ile 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A ekibi Milan, Torino'dan Samuele Ricci'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu, Milan'la 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeye imza attı.

Ricci, geçtiğimiz sezon Torino formasıyla 36 maça çıktı, bir gol attı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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