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Milan, 40 yaşındaki Modric'in sözleşmesini uzattı

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 40 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 40 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulübün açıklamasına göre tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak.

Geçen sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Modric, 2 gol attı.

Kaynak: AA
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