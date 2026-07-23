Milan, 40 yaşındaki Modric'in sözleşmesini uzattı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 40 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, 40 yaşındaki Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyurdu.
Kulübün açıklamasına göre tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak.
Geçen sezon Milan formasıyla 37 maça çıkan Modric, 2 gol attı.
Kaynak: AA