Serie A'da Milan, Como deplasmanında kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Milan, deplasmanda Como'yu 3-1 yendi.

Serie A'nın 20. haftasında Como, Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda Milan'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, Marc-Oliver Kempf'in 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Rakibine Christopher Nkunku'nun 45+1, Adrien Rabiot'nun 55 ve 88. dakikalarda attığı gollerle cevap veren Milan, mücadeleyi 3-1 kazandı.

İki hafta sonra galip gelen Milan, 43 puanla lider Inter'in 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Como ise 4 hafta sonra mağlup oldu ve 34 puanla 6. basamakta kaldı.