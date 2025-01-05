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Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme

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Galatasaray, transfer listesinde yer alan Gürcü forvet Georges Mikautadze için kulübü Lyon'a bonuslarla birlikte 21 milyon euroluk teklifte bulundu. Fransız ekibi ise bu teklifi geri çevirdi.

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan ve transferi için yoğun mesai harcadığı Georges Mikautadze'de sarı-kırmızılıları üzen yeni bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'DAN REKOR TEKLİF

Fransız basını, Galatasaray'ın Gürcü futbolcu için Lyon'a sunduğu yeni teklifini duyurdu. Telefoot'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Gürcü futbolcu için Lyon'a son olarak bonuslarla birlikte 21 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

LYON KABUL ETMEDİ

Öte yandan haberde, Fransız ekibinin Galatasaray'dan gelen 21 milyon euroluk bu teklifi geri çevirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, buna benzer rakamlara transferi bitirebilirse Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirebilir. Bu alanda rekor. 19.5 milyon euroluk Youssef En-Nesyri transferiyle Fenerbahçe ait.

MIKAUTADZE'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde transferle ilgili, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime odaklanmış durumdayım. Basında yer alan haberlere aldırmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

GÜRCÜ GOLCÜNÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Lyon'da bu sezon 22 maçta süre bulan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki forvetin sezon başında 18.5 milyon euroya transfer olduğu Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mikautadze transferinde Galatasaraylıları yıkan gelişme
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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