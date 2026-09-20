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Mihalıççık-Trabzon Büyükşehir hentbol maçı sağlık ekibi geç geldiğinden oynanmadı

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Hentbol Erkekler Süper Ligi 4. haftasında Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçı, Acil Sağlık ekibi geç geldiği için oynanmadı. Hakem heyeti sağlık ekibi zamanında salonda olmadığından müsabakayı başlatmadı; Federasyon Disiplin Kurulu süreci işletilecek.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftasında Mihalıççık Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor arasında oynanması planlanan karşılaşma, 112 Acil Sağlık ekibinin salona geç gelmesi nedeniyle oynanmadı.

Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda saat 14.00'te başlaması planlanan müsabaka için mevzuat gereği karşılaşmadan en az 30 dakika önce ambulans ve sağlık ekibinin salonda hazır bulunması şartı yerine getirilemedi.

Ambulans ve sağlık ekibi, karşılaşmanın başlama saatinden yaklaşık 15 dakika sonra salona ulaştı.

Hakem heyeti, sağlık ekibinin zamanında salonda hazır bulunmaması nedeniyle müsabakayı başlatmadı.

Maçla ilgili Türkiye Hentbol Federasyonu Disiplin Kurulu sürecinin işletileceği ve bu süreç sonrası kararın verileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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