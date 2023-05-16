Mihalgazi ilçesinde Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi
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Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Haftası kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
Mihalgazi Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasını ardından Atatürk Caddesi'nden başlayan Gençlik Yürüyüşü, Mihalgazi Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Lisesi önünde sona erdi.
Yürüyüşe, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Nazmiye Erdem, Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.
Kaynak: AA / Atilla Ünal - Spor