Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Nordsjaelland maçında Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı. Crespo daha önce attığı 4 golü de Süper Lig'de kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Nordsjaelland'a karşı attı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekibi karşılaşmada öne geçiren golü Miguel Crespo kaydetti. 24'üncü dakikada Fred'in kazanılan duran topla sağ kanattan yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan 27 yaşındaki oyuncu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Bu golle birlikte Portekizli futbolcu, sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü attı.

Crespo, Fenerbahçe formasıyla daha önce attığı 4 golü de Süper Lig'de kaydetmişti.