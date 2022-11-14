Miguel Crespo, A Milli Takım forması mı giyecek? Stefan Kuntz açık kapı bıraktı

A Milli Takım'dan teklif gelmesi halinde düşünebileceğini belirten Fenerbahçe'nin yıldızı Miguel Crespo için Stefan Kuntz'dan açıklama geldi. Alman hoca, "Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Tivibu Spor'dan Çiğdem Günal'ın sorularını yanıtladı. Alman hoca, hazırlık maçları öncesi değerlendirmelerde bulunurken Miguel Crespo'nun Ay-yıldızlı formayı giyme ihtimaline ilişkin de konuştu.

"ZAMANI GELİRSE BU HAKKINDA DÜŞÜNCE SARF EDEBİLİRİZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Miguel Crespo için yaptığı açıklamada, "Zamanı gelirse Türk vatandaşı olursa bu konu hakkında bir düşünce sarf edebiliriz." dedi.

Stefan Kuntz'un yaptığı açıklamaların devamı şöyle:

"YARALANANLARA ŞİFA DİLİYORUZ"

"Biz de ilk etapta olayı duyduğumuzda çok üzüldük. Patlamada hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

"İLK DEFA DİYARBAKIR'A GİDECEĞİZ"

İlk etapta ortak bir karar bu. Federasyon, futbolcular ve teknik ekip böyle bir karar aldı. Doğru biliyorsam, ilk defa Diyarbakır'a gideceğiz. Gaziantep de 20-25 sene sona milli maç görecek. Aldığımız haberlere göre çevredeki şehirlerden de talep çok yüksekmiş. Otellerde doluluk varmış. Bu bizi memnun ediyor. Amacımız oradaki Türk insanlarına milli takımı göstermek ve onlarla birlikte bu heyecanı yaşamak.

"SAYGI GÖSTERİYORUM"

Eleştiri konusunda büyük camialarda, bazı taraftarların kendi oyuncularını daha sık görmek istemeleri normal. Buna saygı gösteriyorum. Kulüplerine sevgisini, saygısını gösteriyor. Eleştiri konusunda bunun bize göre faydalı eleştiri olacağını görmüyoruz. Kulüplere olan bağlarını anlıyorum ama benim göz önünde tutmam gereken oyuncuların performansları.

"GÖZLERİMİZ HEP ONUN ÜZERİNDEYDİ"

Uluslar Ligi kadrolarında dikkat ettiğimiz konu, haziran ayında ve son kampta çok fazla oyuncu rotasyonunu yapmamaktı. Uluslar Ligi'ndeki hedefimize o oyuncularla ulaşmak istedik. Onun için çok fazla değişiklik yapmadık orada. Bizim oradaki baskı durumumuz ile hazırlık maçlarındaki baskı durumu çok farklı. Arda, Emirhan, Tayyip gibi oyuncuların bu ortamda biraz daha rahat etmeleri bu maçlarda biraz daha rahat olacaktır. Bizler için önemli olan, oradaki oyuncularla da mesela Jesus ile sürekli irtibat halindeyiz, bu oyuncuları her zaman takip ediyoruz. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi.

"BAZI OYUNCULARI KADROYA KATAMADIK"

Kadro belirlenirken bazı oyuncular var, Serdar Aziz gibi, o zaten bizimle bir kamp geçirdi. Ben onun neler yapabildiğini, ihtiyacımız olduğunda seve seve geleceğini bildiğimiz bir oyuncu. Diğer kamplarda sakatlık olabilir, performansı o zamana kadar böyle devam ederse farklı bir opsiyon olabilir. Şu an biz zaten deneme amaçlı bazı pozisyonları eklemek zorunda kaldık. Burada o nedenle bazı oyuncuları kadroya katamadık.