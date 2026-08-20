Erzurumspor, Cardoso'yu Kadrosuna Kattı: İlk Portekizli

Erzurumspor FK'nın 2 yıllığına kadrosuna kattığı Miguel Cardoso, mavi-beyazlıların ilk Portekizli futbolcusu olacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Miguel Cardoso, Erzurumspor FK ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

Kariyerinde Deportivo, Uniao Madeira, Tondela, Dinamo Moskova, Tambov, Belenenses ve Kayserispor formaları giyen Cardoso, Kayserispor'da Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 166 karşılaşmada 27 gol ve 29 asist kaydetti.

Erzurum temsilcisinin ilk Portekizli futbolcusu olan Cardoso ile birlikte de mavi-beyazlılarda 47 farklı ülkeden oyuncu top koşturmuş olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı