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Midtjylland-Beşiktaş maçının ardından

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- Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: "İki maçta da iyi bir performans gösterdik, yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik" "Çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar" "(Hradec Kralove eşleşmesi) Bu turdaki gibi aynı karakteri, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz"

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, iki maçta da iyi performans göstererek 3. tura yükseldiklerini söyledi.

MCH Arena'daki maçın ardından İtalyan teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galibiyetten ve tur atlamaktan çok mutlu olduğunu belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok iyi performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Bu turda çok zor bir rakibe karşı oynadık. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik, yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Özellikle rakibimiz geçen sene Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bu turu geçmek hiç kolay değildi." diye konuştu.

Karşılaşmadan önce Danimarka temsilcisinin maça sert başlayacağını tahmin ettiğini aktaran Italiano, "Rakibimizin oyuna güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. İlk yarıda daha şanslı olabilirdik. Sonra soyunma odasına gidip bazı çözümler aramaya başladık. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans oluşturmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ofansif oyuncuları da değiştirdim ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden tekrar çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove oynanacak maçlara ilişkin ise "Bundan sonraki maçımız için yarın çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor maç olacak. Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden bu iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek aynı kaliteyi gösterirsek aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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