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Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt ile Anlaştı

Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt ile Anlaştı
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Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan Batshuayi, 7 gol ve 2 asistle katkı sağladı.

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Michy Batshuayi, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza attı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Batshuayi, Frankfurt ile haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkarken 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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