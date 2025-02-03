Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt ile Anlaştı

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Michy Batshuayi, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a imza attı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Batshuayi, Frankfurt ile haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki forvet, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkarken 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL