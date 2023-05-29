MHK atamaları yaptı! Şampiyonluk maçı Volkan Bayarslan'ın
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Süper Lig'in 36. haftasında görevlendirilen hakemler belli oldu. Galatasaray'ın kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği MKE Ankaragücü maçına Volkan Bayarslan atandı. Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinde ise Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözülebileceği 36. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
GALATASARAY MAÇINDA BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK
Mke Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Galatasaray, mücadeleyi kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Ligin zirvesinde son sözün söyleneceği mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.
ZORBAY KÜÇÜK, FENERBAHÇE-ANTALYA MAÇINA ATANDI
Lig 2. sırada bulunan Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacağı maçı ise hakem Zorbay Küçük yönetecek.
İşte Süper Lig'de 36. hafta maçları ve hakemler:
- Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
- Fenerbahçe-Antalyaspor: Zorbay Küçük
- Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
- İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
- Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
- Sivasspor-Konyaspor: Bahattin Şimşek
- Fatih Karagümrük-Kayserispor: Murat Erdoğan
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