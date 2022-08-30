Mevlüt Erdinç, futbolu bıraktığını duyurdu

Milli golcü Mevlüt Erdinç, profesyonel futbol kariyerini 35 yaşında noktaladığını açıkladı. Erdinç, futbolu bırakma kararı hakkında "Bende emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var." şeklinde konuştu.

35 yaşındaki Mevlüt Erdinç, yaptığı açıklamada aktif futbol yaşantısına son verdiğini kamuoyu ile paylaştı.

"YENİ HAYATIMDA YENİ PROJELERİM VAR"

Kramponlarını asmaya karar veren Erdinç, daha sonraki kariyerinde ki hedefleri üzerine "Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar geri dönmek dileğiyle. Hakkınızı Helal edin." ifadelerine yer verdi.

6 SEZON ÜLKEMİZDE FORMA GİYDİ

Kariyerine Fransa'da başlayan Mevlüt Erdinç, sırası ile Sochaux, PSG, Rennes, ST Ettiene, Hannover 96, Guinggamp, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve son olarak Ümraniyespor formasını terletti. 35 yaşındaki santrfor, kariyerinde 131 gole imza attı.