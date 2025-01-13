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Metin Öztürk'le Hulusi Belgü koridorda burun buruna geldi! Biri arkasına bakmadan gitti

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Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili yargılama süreci başladı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü arasında gerginlik yaşandı. Belgü, Öztürk'e, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun" ifadelerini kullandı. Öztürk ise bu sözlere yanıt vermeden oradan ayrıldı.

Geçen sezon oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin yargılama sürecinde Metin Öztürk ve Hulusi Belgü tartıştı.

BURUN BURUNA GELDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mayıs'taki Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılama süreci başladı. Adliye koridorlarında Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü tartışma yaşadı.

"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?"

Hulusi Belgü, Metin Öztürk'e, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun. Çeken çeksin." sözleriyle tepki gösterdi. Metin Öztürk ise arkasını dönerek oradan uzaklaştı.

Metin Öztürk'le Hulusi Belgü koridorda burun buruna geldi! Biri arkasına bakmadan gitti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıibrahim kaya:

noldu sütünü mu döktüler belgü

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

metin ozturk pro va k tr dür.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Hulusiiiii kapa çeneni looov

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Al birini vur ötekine. hepsi aynı 4 büyük çirkef takım

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

bunların mal varlıklarına el koyup inşaatlarda çalıştırmak lazım

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Haber YorumlarıGürsel İşlek:

Metin öztürk kaçmış belliki yüreksiz herif

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Haber Yorumlarısadece kadir:

10 yıllık başarısızlıklarını millete sataşarak mı çıkartıyorlar

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