Metin Öztürk'le Hulusi Belgü koridorda burun buruna geldi! Biri arkasına bakmadan gitti

Geçen sezon oynanan Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylara ilişkin yargılama sürecinde Metin Öztürk ve Hulusi Belgü tartıştı.

BURUN BURUNA GELDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 Mayıs'taki Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin yargılama süreci başladı. Adliye koridorlarında Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Belgü tartışma yaşadı.

"HİÇ Mİ UTANMIYORSUNUZ?"

Hulusi Belgü, Metin Öztürk'e, "Hiç mi utanmıyorsunuz, yakışıyor mu size? Herkesi tahrik edip ondan sonra arkanı dönüp gidiyorsun. Çeken çeksin." sözleriyle tepki gösterdi. Metin Öztürk ise arkasını dönerek oradan uzaklaştı.