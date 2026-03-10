Haberler

Milli güreşçi Metehan Yaprak, Sırbistan'da bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Metehan Yaprak, Sırbistan'daki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 79 kiloda bronz madalya elde etti. Rakibi Polonyalı Mateusz Pedzicki'nin sakatlığı nedeniyle hükmen galip geldi.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Zrenjanin kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Metehan Yaprak, repesaj turunda Sırp güreşçi Andrija Ivanovic'i 10-0 teknik üstünlükle yendi.

Bronz madalya mücadelesindeki rakibi Polonyalı Mateusz Pedzicki'nin sakatlığı nedeniyle mindere çıkamaması üzerine Metehan, hükmen galip sayıldı ve turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Öte yandan serbest stil 92 kiloda Fatih Altunbaş, 86 kiloda Ahmet Yağan altın madalya için, 62 kiloda Tolga Özbek ise bronz madalya için mücadele edecek.

