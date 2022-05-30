Mete Gazoz için çocukların okçuluğa ilgisi şampiyonluktan değerli - Haberler

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, "Okçulukta kazandığımız şampiyonluktan sonra çocukların spora başlaması, benim için şampiyonluktan çok daha değerli." dedi.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmasında, Türk Milli Takımı adına yarışan ve olimpik yay erkeklerde rakiplerini geçerek birinci olan Mete Gazoz, AA muhabirine yeni hedeflerini ve Türkiye'de okçuluğa olan ilgiyi anlattı.

İsminden bahsedildiği zaman akıllara altın madalyanın gelmesiyle ilgili bir soruya Gazoz, "Ben çok mutluyum, burada bu kadar büyük bir yarışmada bir kez daha podyuma çıkabildiğim için. Her şey çok güzel gidiyor." dedi.

"Hala en büyük hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak"

Mete Gazoz bundan sonraki hedefiyle ilgili de "Bir tane madalya daha almak istiyorum. Sonuçta hala sporcu olduğum için en büyük hedefim yine olimpiyatlarda şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyattaki başarısı sayesinde çocukların okçuluğa daha çok ilgi gösterdiği ve okçu olmak istediklerini hatırlatılan Gazoz, "Çok güzel bir şey. Yani bu okçulukta kazandığımız şampiyonluktan sonra çocukların beni görüp spora başlaması, benim için şampiyonluktan çok daha değerli. Okçuluğu bütün herkesin yapmasını isterim." şeklinde konuştu.

"Hayatım çok güzel yönlü değişti"

Madalya aldıktan sonra hayatının nasıl değiştiği sorusunu ise Gazoz, "Hayatım çok güzel yönlü değişti. Ama beni etkileyen en büyük kısmı sokağa çıktığım zaman insanların beni tanıması ve ben yolda giderken yanındakini dürtüp, 'bak bu o mu, bu o mu?' demesi. Benim en çok şaşırdığım yönü o." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmalarda başarılı olduğu zaman yaptığı el hareketi ve el hareketinin ikonikleşmesi hatırlatılan Gazoz, "Evet o da çok güzel bir şey oldu." diyerek, Anadolu Ajansı kameralarına aynı hareketi bir kez daha yaptı.