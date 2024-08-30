Mesut Özil, Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden ama bu sezon 1. Lig'e düşen Ümraniyespor'un altyapısına ortak oldu.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Kulübün asbaşkanı Ünal Memiç, Özil ile yapılan görüşmelerin son aşamaya geldiğini ve protokollerin imzalanmasının ardından çalışmalara başlanacağını duyurdu. Ünal Memiç, Mesut Özil ile yapılan görüşmelerin ardından, Özil'in inşa edilecek altyapı tesisi ve sporcu otelinin sorumluluğunu üstlenmeyi kabul ettiğini açıkladı.

Mesut Özil ile yaptıkları görüşmelerin tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayan Memiç, "Görüşmeler, 2 aydır devam ediyor, protokoller imzaladıktan sonra aksiyon alınacak. Mesut Özil, hem altyapı tesisi hem sahalarla buraya çok ciddi bir yatırım yapacak. Akabinde bizim de ondan bir isteğimiz oldu. Bir de futbolcu oteli istiyoruz. Bir dahaki sezona her şey yetişmiş olur. İstanbul'a deplasmana gelecek takımlara da biz burada önünde idman sahası vererek ağırlamak istiyoruz. Ümraniyespor'a ekonomik bir girdi sağlamanın peşindeyiz. İstanbul dışından gelecek takımların konaklayacağı ve idman yapabilecekleri saha da bulunan bir sporcu oteli gibi düşünülebilir." dedi.