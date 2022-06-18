"Mesut' Özil'in başka takımda oynayacağını sanmıyorum" diyen Erkut Söğüt, yıldız ismin gelecek planını açıkladı

Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, Telegraph gazetesine açıklamalarda bulundu. Yıldız ismin menajeri Erkut Söğüt, Mesut Özil'in gelecek planlamasını anlattı.

"FENERBAHÇE'DE KALACAK"

33 yaşındaki oyuncunun gelecek planlarıyla ilgili açıklamalardabulunan Erkut Söğüt, "Futbolu bıraktığında e-spora daha fazla yönelecek. Kendi başına ya da bir oyuncu olarak. Dürüst olmak gerekirse gerçekten iyi bir oyuncu. Kendi takımı ve oyuncuları var. "Başka bir takımda futbol oynayacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'de oynamaya devam edecek" dedi.

"MARKA HALİNE GELEBİLEN ÇOK AZ OYUNCU VAR"

Erkut Söğüt, Mesut Özil'in Arsenal dönemiyle ilgili ise,"İnsanların Mesut'la ilgili unuttuğu şeylerden biri de ticari alandaki etkisi. Mesut Arsenal'de oynarken forma tanıtımlarında yer alıyordu. Çok sayıda marka Mesut'la sponsorluk anlaşması yapabilmek için teklifte bulunuyordu. Mesut haftada 350 bin sterlin kazanıyordu ama bunun 150 bini ticari haklar içindi. İnsanlara açıklamaya çalıştığım şeylerden biri de bu. Marka haline gelebilen çok az sayıda oyuncu var. Premier Lig'de çok iyi oyuncular var, bazıları şu anda Mesut'tan iyi olabilir ama marka değiller" sözlerini sarf etti.