Takım arkadaşından duyduklarına inanamayacak! Mesut Özil için olay suçlama

Sarı-Lacivertliler'in kaptanlarından Mesut Özil için yine karanlık dönem başladı. Arsenal'da uzun süre kadro dışı kalan Mesut, Fenerbahçe'de de sancılı günler yaşıyor. Mesut'la Arsenal'da birlikte top koşturan Nacho Montreal, FourFourTwo'ya konuştu. Monreal, "Herkesle sorunu olan bir futbolcu" dedi.

İşte Monreal'in açıklamaları:

"HERKESLE SORUNU VAR"

"Mesut Özil'in sorunu herkesle sorunları olması. Arsene Wenger ile tartıştı ve son birkaç maçı oynayamadı. Sonra Unai Emery ona güvendi ve onu liderimiz yaptı. Bir özgüven aşıladı, Mesut o dönem birçok maçta oynadı. Ancak sonra Emery, takımda Mesut'tan daha iyi durumda olan oyuncular olduğunu gördü. Özil takımın en iyi oyuncularından biriydi, en çok para kazanan oyunculardan biriydi ama istenilen seviyede olmadığını gördüler. Birey olarak insanlarla arası iyiydi ama maçlarda yer alamadı."

"ASLOLAN FENERBAHÇE"

Mesut Özil Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, "Aslolan Fenerbahçe" paylaşımıyla buzları eritmek için hazır olduğunun mesajını verdi.