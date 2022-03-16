Messi, PSG'den ayrılıyor mu? Taraftarın linç ettiği dünyaca ünlü futbolcu son kararını verdi

Barcelona'ya veda ederek sezon başında Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi için Fransa'da işler yolunda gitmiyor. İspanyol devindeki performansından oldukça uzakta uzakta kalan Arjantinli yıldız, takımın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden de sorumlu tutulmuştu. Son olarak Bordeaux maçında ıslıklanan Messi'nin artık daha motive olduğu belirtildi.

AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Fanatik'in RMC Sport'tan aktardığı habere göre, zor şartlara ve taraftarların tepkisine rağmen Lionel Messi gelecek sezon PSG'de kalmak istiyor. Arjantinli yıldızın önümüzdeki yaz transfer döneminde Fransız ekibinden ayrılmak gibi bir niyeti yok.

PSG TARAFTARINA HAK VERİYOR

Adaptasyon sürecini atlatmasının ardından eski formunu yakalayacağına inanan Messi, takımda kalarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmanın hayalini kuruyor. Oyuncuya yakın kaynaklara göre Messi, PSG taraftarlarının kızgın olmasının sürpriz olmadığına inanıyor ve taraftarlara hak veriyor.

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