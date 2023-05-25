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Meserret İnel öğrencileri iki kategoride 1'inci oldu

Meserret İnel öğrencileri iki kategoride 1'inci oldu

Spor Haberleri

Meserret İnel İlkokulu öğrencileri il genelinde düzenlenen yüzme yarışmalarında birinci oldu.

Meserret İnel İlkokulu öğrencileri il genelinde düzenlenen yüzme yarışmalarında birinci oldu.

Eskişehir'de il geneli düzenlenen yüzme yarışmaları çekişmeli anlara sahne oldu. Düzenlenen yarışmaların ikisinde birincilik kazanan Meserret İnel İlkokulu öğrencileri dikkatleri üzerine çekti. Takım sporları bayrak yarışmasında okul olarak ve ferdi sırtüstü yüzmede birincilik kazanan öğrenciler öğretmenlerini gururlandırdı. Sırtüstü yüzme yarışmasında Eskişehir birincisi olan Mehmet Salih Taşkın kazandığı birincilik madalyası ile çok mutlu olduğunu ve öğretmenlerine teşekkür ettiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eskişehir Spor Haberler

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