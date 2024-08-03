Meşaleler havada uçuştu! Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları, Süper Kupa maçı öncesinde birbirine girdi

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş, saat 20.45'te Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Dev derbinin başlamasına saatler kala maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresinde olay çıktı.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Maç için geri sayıma geçen Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları stat çevresinde toplanmaya başlarken, iki grup arasında kavga çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sarı-kırmızılı taraftar görür görmez saldırmaya başladı. Yaşanan olayda Beşiktaşlı taraftarların Galatasaraylı taraftarlara meşale fırlattığı da görüldü. İki takım taraftarları arasında yaşanan arbede sosyal medyada gündem oldu ve büyük tepki topladı.

SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki dev maç saat 20.45'te başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı derbi karşılaşması ATV'den ekranlarından canlı yayımlanacak.