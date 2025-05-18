Mertens'in Oğlu Ciro'dan Şampiyonluk Kutlaması!

Mertens'in Oğlu Ciro'dan Şampiyonluk Kutlaması!
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Galatasaray'ın futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro, şampiyonluk kutlamaları sırasında annesiyle birlikte mikrofonlara 'Şampiyon Cimbom' diyerek eğlenceli anlar yaşadı.

- Mertens'in oğlu Ciro'nun eğlenceli anları

İSTANBUL - Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Dries Mertens'in oğlu Ciro, şampiyonluk kutlamalarının ardından annesiyle birlikte kameraların karşısına geçerek mikrofonlara 'Şampiyon Cimbom' dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor'a 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Müsabakanın ardından futbolcular, saha içinde aileleriyle birlikte şampiyonluğu kutladı. Bu futbolculardan biri de Mertens ve ailesiydi. Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs ve oğlu Ciro Mertens, kutlamaların ardından kameraların karşısına geçerek eğlenceli anlar yaşadı. Ciro, annesiyle birlikte mikrofonlara 'Şampiyon Cimbom' dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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