Mertens'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Galatasaray'da son 3 lig maçında kulübede başlayan Dries Mertens'in durumu merak konusu oldu. Belçikalı yıldızın neden forma giyemediği sonunda açığa çıktı. Mertens'in oynamamasının sebebi taktiksel bir karar olarak belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceği düşüncesiyle skorun gelmesiyle yıldız futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçtiği ifade edildi.
Süper Lig devi Galatasaray'da son 3 lig maçına kulübede başlayan Dries Mertens'in bir anda hamle oyuncusuna dönüşmesi dikkat çekti.
NEDEN OYNAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Mertens'in neden forma giyemediği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Mertens taktik kurbanı oldu. Alanyaspor maçında 47. dakikada ısınmaya gönderilen Mertens, art arda gollerin gelmesiyle oyuna alınmadı.
Okan Buruk'un, Mertens'in defansif yönden zayıf kalabileceğini düşündüğü için skorun gelmesiyle yıldız futbolcuyu sahaya sürmekten vazgeçtiği ifade edildi.