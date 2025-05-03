Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı

Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de uzun süredir hastanede tedavi gören tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu merak konusu olurken, enfeksiyon rahatsızlığının dövmeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün konuya dair açıklama yapan Mert Hakan, "Belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Elimde olmayan sebeplerden enfeksiyon rahatsızlığıdır" demişti.

Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu merak edilirken, yaşadığı enfeksiyon rahatsızlığının nedeni ortaya çıktı.

ENFEKSİYON NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi. Oda TV'nin haberine göre, Yandaş'ın bacağına yaptırdığı dövmeden dolayı uzun süre hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki futbolcunun bu sebepten dolayı vücudunun ciddi derece enfeksiyon kaptığı belirtildi. Doktorların Mert Hakan'ın dönüşü için net bir tarih veremediği öne sürüldü.

AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geçtiğimiz gün konuya dair sosyal medyadan açıklama yapan Mert Hakan, "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi ailem ve yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Elimde olmayan sebeplerden enfeksiyon rahatsızlığıdır" ifadelerini kullanmıştı.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maçta süre alan tecrübeli orta saha, 1 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

ölmedimi daha bu it

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKonyali:

elimde olmayan sebeblerden dolayi diye aciklama yapiyor. dövmeyi zorlami yaptilar hiyar agasi !

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):

Dış parazit olsaydı kapmazdı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Mikrop da enfeksiyon kapıyormuş demek.:-)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Vurgun:

kesin belediye zehirlemisdir :)))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.