Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçta Başakşehir FK'yi 3-1 mağlup etti.

BA, DZEKO'YA KAFA ATTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

42. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Başakşehir 10 kişi kaldı.

BOŞNAK GOLCÜNÜN KAŞI AÇILDI

Bu gerginliğin ardından Boşnak golcünün kaşı açıldı. Tecrübeli forvetin tedavisi kısa süre içerisinde yapıldı ve oyun kaldığı yerden devam etti. Kalan kısa sürenin de tamamlanmasının ardından Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

RAMS BAŞAKŞEHİR 10 KALDI

İlk yarının uzatma dakikalarında Başakşehir'den Ousseynou Ba VAR incelemesinin ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

MERT HAKAN ÇILGINA DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan Yandaş müsabakayı locada izledi. 30 yaşındaki futbolcunun Ba'ya küfürler sarf ettiği görüldü.

2020-2021 sezonunda Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçtan sonra Arda Turan'a soyunma odasındaki sözlerinden dolayı 2 maç ceza verilmişti. PFDK sosyal medyaya sızan görüntüleri esas almıştı.