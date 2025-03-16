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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, 0-0 berabere kaldıkları Samsunspor maçının ardından, camiadan özür diledi. Mert Hakan, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" dedi.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldıkları maçın ardından konuştu.

CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini penaltılarda Rangers'a kaptırdıkları karşılaşmada kaçırdığı penaltıyla da eleştiri oklarının hedefinde olan Mert Hakan, kısa bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe camiasından özür diledi. Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

Rangers katili hala utanmadan paylaşım yapabiliyor

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

HAAAV HAAAAAV HAAAAAV MERTSSiZ KüPEEEHHH HOOOSHHHHT HEEEYTTTTTT ALLAH DAiMA HAKLININ YANINDA SU MüBAAREK AYDA GOOOHPAAAA FENEVi HEMi AVRUPA ARENASINA HEMiDE TüRKiYEDE REZZiLLLL KEPAZE ETTi BIrAKTI YA ??ASLAN SANLI CiMBOOOMUM GüMBüüüR GüüüüMBüR 1905 2025 25.ci SAMPiYONLUK = OKADARRRRRRRRRR KUDURRRRRRUN BiiiiC FENEVLiLER

Yorum Beğen28
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Haber YorumlarıArif İnanç:

Çok ayıp çok. Futbol oynamaktan aciz ne kadar adam varsa toplamışsınız bir araya. Takımlarda ruh diye bir sey var. Ama biz de yok.

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Özrü kabahatinden büyük

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Kazmaaaa yakışıyorsun ama fb ye

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Haber YorumlarıAksaray:

tamam bi 5 yıl daha kontrat imzalar

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Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

o zaman bırak be kardeşim

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Bunun takıma ne faydası var anlayamıyorum

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Haber YorumlarıSer_hat:

Çakma komutan

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