Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldıkları maçın ardından konuştu.

CAMİADAN ÖZÜR DİLEDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini penaltılarda Rangers'a kaptırdıkları karşılaşmada kaçırdığı penaltıyla da eleştiri oklarının hedefinde olan Mert Hakan, kısa bir açıklama yaptı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe camiasından özür diledi. Mert Hakan Yandaş, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı.