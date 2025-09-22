Mert Hakan'dan tüzüğe aykırı hareket

Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması büyük tartışma yarattı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

MADDE NE DİYOR?

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.