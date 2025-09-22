Haberler

Mert Hakan'dan tüzüğe aykırı hareket

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığı ve oy kullanması konusunda soruşturma başlattı. Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'ne göre, aktif spor yaşamı içerisinde olan bir üyenin seçme ve seçilme hakkını kullanamayacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinin ardından Mert Hakan Yandaş'ın oy kullanması büyük tartışma yarattı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın genel kurula nasıl alındığıyla ilgili görevliler ile Yönetim Kurulu'dan izahat istedi ve olayı araştırmaya başladı.

MADDE NE DİYOR?

Fenerbahçe Kulübü Tüzüğü'nün ilgili maddesi 15/6'da, "Fenerbahçe'nin aktif olarak faaliyet gösterdiği spor dallarında, amatör/ profesyonel olarak yarışma/ müsabakalara katılan, aktif spor yaşamı içerisinde olan üye; Kulüpte seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaktır." ibarelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
