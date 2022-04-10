Mert Hakan'dan derbi sonrası kafa karıştıran sözler! Taraftara hem çağrı hem gönderme

Sarı-Lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın maç sonu yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İşte Mert Hakan'ın açıklamaları:

"ÖZEL HAZIRLANDIM DİYEMEM"

"Özel hazırlandım diyemem derbiye. Her şey benim için geride kaldı. Fenerbahçemize hizmet için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 2 sezondur taraftarımızı çok üzdük. Kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyordum.

"NELER OLUP BİTTİĞİNİ HERKES GÖRÜYOR"

Türkiye'de neler olup bittiğini herkes görüyor. Taraftar çok sabırlı, dayanabildikleri sürece dayanıyorlar. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyi başarırız. Peşini bırakmıyorlar Fenerbahçe'nin. Herkes bir yumruk olsun 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi.

"FENERBAHÇE'NİN PEŞİNİ BIRAKMIYORLAR"

Fenerbahçe'nin peşini bırakmıyorlar. İçeriden dışarıdan yapılan bütün algılara rağmen herkes 3 Temmuz gibi birlik olsun. İlk kaybettiğimiz maçtan sonra birbirimize girmeyelim. Ben bugün Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim!"