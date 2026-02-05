Haberler

Mert Emre Ekşioğlu: 'Alabileceğimiz bütün kupaları almak istiyoruz'
Güncelleme:
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu, sezonu başarılı geçirdiklerini belirterek tüm kupalara talip olduklarını ifade etti. Ekşioğlu, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesinde de takımın iyi motivasyona sahip olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın 24 yaşındaki oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu, iyi bir sezon geçirdiklerini ve tüm kupalara talip olduklarını ifade etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı gardı Mert Emre Ekşioğlu, katıldığı Brand&Sport Summit organizasyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ekşioğlu, "Şu an çok iyi durumdayız. Gerçekten takım olarak çok iyi oynuyoruz. Takım arkadaşlıkları da çok iyi. Koçlarla, yardımcı koçlarla ilişkiler de çok iyi. Geçen sezon zaten Avrupa şampiyonu olmuş ve kupayı almıştık. Bu sene de aynı şekilde devam edip alabileceğimiz bütün kupaları almak istiyoruz. Ligde de lideriz. Önümüzde en yakın kupa olarak Türkiye Kupası var. İlk önce onu alıp, sonra EuroLeague'i alıp, sonra da Türkiye Ligi şampiyonluğuyla sezonu noktalamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

" Fenerbahçe'ye yakışır şekilde oynayıp derbiyi kazanmak istiyoruz"

Hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları derbiye ilişkin de konuşan Ekşioğlu, "Aslında çok söylenecek bir şey yok. İlk maçta biz kazanmıştık. İkinci maçta da Fenerbahçe'ye yakışır şekilde oynayıp derbiyi kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi çok iyi destekliyor. Desteklerini görmek arkamızda o güveni hissettiriyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
