Mersinspor, Gaziantep Basketbol'u 92-70 yenerek ligde 5. haftayı galibiyetle kapattı

Mersinspor, Gaziantep Basketbol'u 92-70 yenerek ligde 5. haftayı galibiyetle kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 5. haftanın tek maçında Mersinspor, Gaziantep Basketbol'u 92-70 yendi. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk yarıyı 46-28 önde tamamlayan Mersinspor, haftayı galibiyetle kapattı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. hafta, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki mücadelede Mersinspor, Gaziantep Basketbol'u konuk etti.
Mersinspor karşılaşmanın ilk yarısını 46-28 önde tamamlarken, müsabakadan da 92-70'lik galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA