Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı- Aydıncık etabıyla başladı.

Bu yıl "Yayladan denize" sloganıyla düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonda 31 ülkeden 130 sporcu katılıyor.

Anamur Rauf Denktaş Parkı önünden Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçenin Belediye Başkanı Durmuş Deniz ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Tüba Kaya Sanal tarafından startı verilen ilk etap, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası mevkisinde tamamlanacak.

Sporcuların 448,5 kilometre yol kat edeceği organizasyon, 12 Nisan'da kent merkezinde yapılacak turla sona erecek.

Katılımcıların kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulacağı yarışta, dereceye girenlere toplamda 19 bin 30 avro ödül dağıtılacak.